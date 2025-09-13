Марочко: ВС РФ наступают на Северск в ДНР сразу с трех сторон, поддавливая ВСУ

Военный эксперт добавил, что армия России наносит удары по тылам украинских войск на подходах к городу

ЛУГАНСК, 13 сентября. /ТАСС/. Подразделения российской армии наступают на Северск в Донецкой Народной Республике сразу с трех сторон, тем самым поддавливая дислоцированных в городе солдат Вооруженных сил Украины. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"Касаемо Северска: на этой неделе наши военнослужащие продвинулись по направлению населенного пункта, причем поддавливаем украинских боевиков сразу с севера, с юга и с востока", - сказал он.

Военный эксперт добавил, что армия РФ наносит удары по тылам украинских войск, дислоцированных у Северска, тем самым обеспечивая "планомерное продвижение войск по направлению Северска".