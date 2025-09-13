По словам российских силовиков, основным контингентом оказались жители восточных областей

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Жителей Одесской, Днепропетровской, Николаевской областей и подконтрольной Киеву частей Запорожской и Херсонской областей чаще других мобилизуют в ряды ВСУ. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Основной контингент - это, конечно, восточные области, которые ближе к России и дальше от прозападного украинского правительства. В основе всех, кто последние полтора-два года оказывается в ВСУ, это, конечно же, насильно мобилизованные граждане. Даже судя по пленным, которые попадаются, это чаще всего Одесская, Днепропетровская, Николаевская, Херсонская области", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что о военных из западных областей Украины известно мало, "хотя говорят, что они где-то воюют".

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. 18 мая 2024 года в стране вступил в силу закон о ее ужесточении, который лишил ряд военнообязанных права на отсрочку или бронь. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. По мнению украинских экспертов, ужесточение правил мобилизации привело к росту коррупции в военкоматах и врачебных комиссиях, а также к расширению рынка услуг по организации нелегального выезда из страны. Нередко мужчины с риском для жизни пытаются перейти границу в лесополосе или переплыть реку Тису, разделяющую Украину с Румынией и Венгрией.