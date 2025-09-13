По словам российских военных, противника не видно и не слышно

МЕЛИТОПОЛЬ, 13 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины ведут тактику глухой обороны на ореховском направлении, передний край полностью под контролем российских военных, заявил ТАСС командир танкового батальона 70-го гвардейского мотострелкового полка группировки "Днепр" с позывным Диплом.

"Тактика противника на нашем направлении - это введение глухой обороны, его нигде не видно, не слышно. Резервы он [противник] свои не показывает, никакую технику. Поэтому тактика у него одна - обороняться и прятаться. Передний край полностью под нашим контролем. Противника отбросили на достаточное расстояние. Если есть серые зоны, то они тоже под нашим контролем", - сказал он.

Диплом добавил, что российские военные уничтожают все диверсионно-разведывательные группы ВСУ. "ДРГ уничтожаются на переднем крае. Пытаются, уничтожаются сразу", - подчеркнул военнослужащий.