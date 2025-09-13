Экипаж танка ВС РФ ударил по украинскому пункту с закрытой огневой позиции на дистанции около 10 км

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Экипаж танка группировки войск центр огнем с закрытой огневой позиции уничтожил украинский пункт управления дронами с дистанции около 10 км, сообщили в Минобороны РФ.

"Экипаж танка Т-80БВМ алейского мотострелкового соединения группировки войск "Центр" огнем с закрытой огневой позиции уничтожил пункт управления беспилотных летательных аппаратов украинских боевиков, расположенный в полуразрушенном здании на окраине населенного пункта на красноармейском направлении специальной военной операции", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что получив координаты цели от операторов разведывательных беспилотников, танкисты навели боевую машину на цель, а затем выполнили серию выстрелов 125-мм осколочно-фугасными снарядами с дистанции около 10 км.