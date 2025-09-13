Артиллеристы уничтожили инженерные сооружения, огневые точки и личный состав противника

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Расчеты РСЗО "Ураган" группировки войск "Восток" поразили украинские укрепления в районе села Калиновское Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ.

"В районе села Калиновское Днепропетровской области военнослужащие разведывательного подразделения выявили район, в котором украинские боевики оборудовали блиндажи для размещения личного состава. По полученным координатам расчеты реактивной системы залпового огня "Ураган" нанесли огневое поражение. В результате серии точных ударов уничтожены инженерные сооружения, огневые точки и личный состав ВСУ", - сказано в сообщении.

Операторы ударных FPV-дронов группировки, в свою очередь, поразили в полете пять украинских гексакоптеров-бомбардировщиков.