Цели обнаружила воздушная разведка, рассказали в Минобороны

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Операторы дронов горного соединения ВДВ РФ уничтожили украинский автоматический станковый гранатомет МК-19 производства США вместе с расчетом ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

"Во время воздушной разведки операторами беспилотных летательных аппаратов на запорожском направлении расчет БПЛА новороссийского полка горного соединения ВДВ обнаружил расчет станкового автоматического гранатомета МК-19 производства США, обстреливавший позиции наших подразделений. Незамедлительно в воздух были подняты ударные FPV-дроны. После первого попадания расчет гранатомета разбежался, пытаясь найти укрытие. Затем точным попаданием ударного дрона был уничтожен гранатомет", - сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что следующими ударами дронов десантники уничтожили спрятавшихся в укрытиях украинских солдат из расчета гранатомета.

В Минобороны также рассказали об операторах FPV-дронов 58-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр", которые ведут ночную и дневную охоту на дроны ВСУ в Запорожской области.

"Операторы FPV-дронов осуществляют постоянное наблюдение за воздушным пространством. При появлении дрона противника российский беспилотник подлетает к нему сверху и специальным тросом с крючками сбивает цель. Трос с крючками используется далее для дистанционного разминирования упавших, но не взорвавшихся дронов ВСУ", - отметили в ведомстве. На видео, предоставленном министерством, таким образом были сбиты три украинских разведывательных квадрокоптера.