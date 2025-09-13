В Запорожье улучшили защиту танков от дронов-камикадзе на оптоволокне

На танки устанавливают специальный купол, способный выдержать попадание нескольких десятков БПЛА

МЕЛИТОПОЛЬ, 13 сентября. /ТАСС/. Танкисты 70-го гвардейского мотострелкового полка российской группировки войск "Днепр" усовершенствовали пассивную защиту для танков от дронов-камикадзе, передает корреспондент ТАСС.

Военнослужащие устанавливают на борт танка защитный купол, способный выдержать попадание нескольких десятков БПЛА без урона для брони боевой машины.

"Мы пришли к такому видоизмененному корпусу танка, делаем легкую наварку из уголков, чтобы машина не теряла боеспособность. Мы не утяжеляем ее слишком сильно. Далее навариваем троса и распушиваем их. Делаем "ромашки" так называемые, кто-то "ежиками" их называет. Это очень эффективно. Дрон при подлете к танку детонирует на этих тросах, и кумулятивная струя - самое страшное для любой брони - теряет свою эффективность на расстоянии от корпуса машины", - пояснил ТАСС командир танкового батальона с позывным Диплом.

Наводчик-оператор танка Т-72Б1 с позывным Бугор рассказал, что при выполнении одной из боевых задач в Запорожской области защита выдержала попадание более 20 дронов-камикадзе. "Выдерживает порядка 20-24 камикадзе вот эта система. Очень хорошо помогает. Слава богу, бывают задачи, возвращаешься без единого осколка. Без царапин танк", - подчеркнул он.

Командир батальона добавил, что "ромашки" в том числе рассчитаны на защиту брони танка от дронов на оптоволокне. "Средства РЭБ у нас работают, очень даже хорошо себя показывают. Можно выполнять задачи в любых условиях. Но именно эта варка рассчитана на дроны с оптоволокном. Потому что против них, так сказать, борьбы нет. Борьба РЭБ идет только с теми БПЛА, которые выполняют задачу на частотах", - отметил Диплом.