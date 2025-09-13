Некоторые украинцы, по словам силовиков, сдаются сразу, как прибывают на позиции

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Среди мобилизованных украинцев в ВСУ встречаются те, кто сдаются в плен сразу день в день после отправки на позиции. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"В целом, контингент, мягко говоря, такой себе. Некоторые и читать то не умеют, не то, чтобы писать. Есть и рекордсмены, которые попадают в плен день в день. То есть его мобилизовали, отправили в подразделение и в этот же день он уже в плену, сидит, пьет чай, курит сигареты и сообщает, что воевать не хотел, автомат выкинул на позиции", - рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что большинство из них - мужчины от 45 до 57 лет из сельской местности, у которых не было денег, чтобы откупиться от ТЦК или выехать за пределы Украины. Собеседник уточнил, что такие мобилизованные чаще всего "абсолютно негодные для боевых действий".

Ранее боец 3-й танковой железной дивизии ВСУ Рашид Умбаров рассказал ТАСС о том, как его группа военнослужащих сдалась в плен РФ в первый же день после прибытия на позиции. По его словам, в тот же вечер, как их отправили на позиции, солдаты ВСУ услышали от российских солдат приказ поднять руки и выйти, после чего "сразу сдались".

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. 18 мая 2024 года в стране вступил в силу закон о ее ужесточении, который позволил призвать в армию еще сотни тысяч украинцев. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В соцсетях почти ежедневно появляются видео насильственной мобилизации, в ходе которой сотрудники военкоматов хватают мужчин на улицах, в кафе, спортзалах и других общественных местах.