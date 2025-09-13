Штурмовики также разбили расчеты минометов противника, сообщил командир новосибирского отряда "Орион"

НОВОСИБИРСК, 13 сентября. /ТАСС/. Склады с боеприпасами Вооруженных сил Украины и расчеты минометов уничтожены в Донбассе ударами штурмовых подразделений из Сибири. Об этом сообщил ТАСС командир новосибирского отряда "Орион" Андрей Панферов.

"Уничтожили склады с боеприпасами, несколько расположений личного состава противника, позиции с расчетам минометов и расчетов БПЛА противника", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что на месте боевых действий уменьшилось количество техники ВСУ. "Но, подчеркиваю, боевой работы еще очень много. Однако сибиряки работы не бояться. Работаем по огневым задачам и дронами, и артиллерией", - добавил Панферов.