Боец Мамай: ВС РФ в ходе ночного штурма заняли позиции ВСУ в лесополосе

Подобные боевые задачи выполнять успешно помогают регулярные тренировки, отметил старший стрелок штурмовой группы группировки "Восток"

МАРИУПОЛЬ, 13 сентября. /ТАСС/. Российские бойцы в ходе ночного штурма заняли, зачистили и удержали позиции противника в лесополосе на южнодонецком направлении. Об этом ТАСС сообщил старший стрелок штурмовой группы группировки войск "Восток" ВС РФ с позывным Мамай.

"Была поставлена задача командиром. Мы выдвинулись для выполнения задачи. Задача была выполнена в полном объеме, полностью. Это были лесополосы. Зашли, зачистили, выгнали врага. Враг был разбит. Зашли, закрепили, заняли позиции, держали оборону", - рассказал Мамай.

По его словам, успешно выполнять подобные боевые задачи помогают регулярные тренировки. Мамай подчеркнул, что самое главное для штурмовика - стрессоустойчивость и холодный ум.