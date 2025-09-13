Уничтожение поезда предотвратил военный комендант станции майор Михаил Демидов

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Военный комендант железнодорожной станции майор Михаил Демидов не допустил уничтожения поезда с боеприпасами. Об этом рассказали в Минобороны России.

Майор Демидов обеспечивал безопасность воинских перевозок на одном из участков освобожденной от противника территории.

"В один из дней враг, стремясь лишить российские подразделения оперативного и своевременного снабжения, подверг массированному артиллерийскому обстрелу район железнодорожной станции. В зоне поражения оказался состав с боеприпасами. Понимая, что попадание в поезд приведет к детонации, способной уничтожить важный железнодорожный узел и нанести значительный урон расположенному рядом населенному пункту, Михаил, несмотря на продолжающийся обстрел, сумел оперативно направить состав на запасные пути и вывел его из зоны поражения", - сказали в ведомстве.

После завершения артобстрела майор Демидов организовал проверку железнодорожного полотна и, убедившись, что поблизости нет неразорвавшихся снарядов, направил состав с боеприпасами в пункт назначения.

"Благодаря отваге и профессионализму майора Михаила Демидова удалось сохранить важный железнодорожный узел и доставить груз в заданный район", - заключили в МО РФ.