БПЛА способен поднимать 20 кг и летать на расстояния в 15-18 км, сообщили в Центре беспилотных компетенций

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Квадрокоптеры "Ключ-курьер" с увеличенной грузоподъемностью для снабжения бойцов на труднодоступных участках начали применяться в зоне СВО. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Центра беспилотных компетенций с позывным Барс.

"Сейчас мы сосредоточились на средствах доставки. Флагманский продукт центра - дрон "Ключ-курьер" - способен поднять 6 кг и отнести на 23-25 км. Сейчас у него появился старший брат - дрон, который поднимает 20 кг и летает на расстояние порядка 15-18 км. Аппарат также применятся для доставки, снабжения наших подразделений. Повышенная грузоподъемность позволяет удовлетворить все запросы бойцов", - подчеркнули в организации.

По словам официального представителя центра, оба аппарата линейки "Ключ-курьер" отличаются низкой себестоимостью. "Это дешевые дроны-доставщики, которые не жалко потерять", - добавили в организации.