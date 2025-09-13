Армия РФ нанесла удары и уничтожила большое количество личного состава, два танка и БТР Stryker противника, сообщили в российских силовых структурах

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Ударами ВС РФ в районе Юнаковки Сумской области сорвана подготовка к атакам нескольких штурмовых групп 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"В районе южнее Юнаковки ударами авиации и ОТРК сорвана подготовка к проведению атак нескольких штурмовых групп 47-й омбр ВСУ. В ходе ударов уничтожено большое количество личного состава врага, два танка и БТР Stryker", - сказал собеседник агентства.

Как ранее сообщили ТАСС в силовых структурах, ВСУ безуспешно пытаются прорвать фланги наступающим российским войскам у Юнаковки, идут тяжелые бои. По данным силовых структур, на сумском и харьковском направлениях действуют подразделения более 40 бригад и полков ВСУ, стянутых со всех участков фронта.

Село Юнаковка - важный логистический центр ВСУ в Сумском районе.