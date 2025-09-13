По информации силовиков, на сумском и харьковском направлениях находятся более 40 бригад и полков противника

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Командование ВСУ перебросило в Сумскую область с донецкого направления 421-й батальон беспилотных систем "Сапсан". Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"На сумское направление для сдерживания наступления ВС РФ с донецкого направления переброшен 421-й батальон беспилотных систем "Сапсан" десантно-штурмовых войск ВСУ", - сказали там.

Ранее в силовых структурах ТАСС сообщали, что на сумском и харьковском направлениях действуют подразделения более 40 бригад и полков ВСУ, стянутых со всех участков фронта.