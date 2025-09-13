Как сообщили в Минобороны РФ, над территорией Ростовской области уничтожили 15 беспилотников

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили над регионами РФ 42 украинских БПЛА.

Об этом сообщили в Минобороны России.

"В течение прошедшей ночи с 23:00 мск 12 сентября до 06:00 мск 13 сентября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 42 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 15 - над территорией Ростовской области, 12 - над территорией Белгородской области, 10 БПЛА - над территорией Волгоградской области, 2 - над территорией Республики Крым и по 1 - над территориями Калужской, Курской и Смоленской областей", - сказали в военном ведомстве.