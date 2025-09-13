Работа в ночное время на позициях противника осложняется тем, что в это время любые звуки слышны даже на значительном расстоянии, отметил старший стрелок штурмовой группы

МАРИУПОЛЬ, 13 сентября. /ТАСС/. Инструкторы отработали с вновь прибывшими в подразделения военнослужащими действия при ночном штурме позиций противника на полигоне на южнодонецком направлении. О приемах, которым учат штурмовиков, ТАСС рассказал старший стрелок штурмовой группы и инструктор группировки войск "Восток" Вооруженных сил РФ с позывным Мамай.

"В данный момент тренируемся с новым пополнением, которое прибыло. Учим, даем свои знания. Служу инструктором, делюсь своим опытом с новым пополнением, чтобы им было проще потом там, на передке, выполнять боевые задания", - сказал Мамай.

Он рассказал, в чем сложность работы в темное время суток. "Бывают темные ночи, что на вытянутую руку ты уже ничего не видишь. И ночью шум становится громче. Любой подход к опорнику будет слышен уже за метров двадцать. Ночью очень хорошо все слышно. Каждый вздох, каждый мах, каждый щелк веточки", - отметил стрелок.

Помогают приборы ночного видения, тепловизоры. Мамай обучает бойцов непосредственно работе на позициях противника. "Как правило, траншея идет только прямо. Бывает, с разворотом, поворотом, перекрестком. Не один, группа, как правило, четыре человека [работают]. Двойка ушла вперед, двойка работает на перекрестках. Держит, прикрывает тыл", - сообщил инструктор.