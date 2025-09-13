Бойцы группировки войск "Север" также поразили 5 боевых бронированных машин, 17 автомобилей и 3 орудия полевой артиллерии

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Подразделения ВСУ потеряли на всех направлениях СВО за сутки около 1 465 военнослужащих. Это следует из заявлений начальников пресс-центров группировок войск.

Как сообщил начальник пресс-центра группировки "Восток" Алексей Яковлев, в течение суток противник потерял до 255 военнослужащих. Начальник пресс-центра группировки "Север" Ярослав Якимкин уточнил, что в зоне группировки ВСУ потеряли свыше 180 военнослужащих. По данным начальника пресс-центра группировки "Запад" Леонида Шарова, потери войск ВСУ составили до 230 военнослужащих. В зоне "Днепра", по данным начальника пресс-центра группировки Романа Кодряна, потери противника составили свыше 60 военнослужащих.

Начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук отметил, что потери украинских вооруженных формирований составили до 500 военнослужащих. Как рассказал начальник пресс-центра Южной группировки войск Вадим Астафьев, ранеными и убитыми противник потерял более 240 военнослужащих.

Группировки "Север", "Запад", "Южная"

Подразделения группировки войск "Север" продолжают выполнение боевых задач специальной военной операции. Подразделения группировки нанесли поражение формированиям механизированной бригады, штурмового полка и бригады морской пехоты ВСУ в районах Андреевки, Алексеевки, Рыжевки, Юнаковки и Бунякина Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады и бригады теробороны в районе Волчанска и Мелового. Противник потерял танк, 5 боевых бронированных машин, 17 автомобилей и 3 орудия полевой артиллерии, в том числе гаубицу М777. Уничтожены станции радиоэлектронной борьбы и четыре склада материальных средств.

Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных и бригады нацгвардии в районах Петровки, Нечволодовки и Кировска. Потери ВСУ составили пять боевых бронированных машин, 23 автомобиля и орудия полевой артиллерии. Уничтожены девять станций радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов.

Подразделения Южной группировки войск нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, бригады территориальной обороны ВСУ и бригады Национальной гвардии Украины в районах населенных пунктов Плещеевка, Александро-Калиново, Бересток и Иванополье. Артиллерией и расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов уничтожены танк, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, два артиллерийских орудия, станция радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и материальных средств.

Группировки "Центр", "Восток", "Днепр"

Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, пехотной, десантно-штурмовой бригад, двух бригад национальной гвардии и бригады территориальной обороны в районах Родинского, Димитрова, Торского и Красноармейска. Уничтожены пять боевых бронированных машин, восемь автомобилей и два орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике формирований механизированных бригад, тяжелой механизированной бригады и бригады территориальной обороны ВСУ в районах Новониколаевки, Успеновки и Калиновского. В течение суток противник потерял две боевые бронированные машины "Козак", 12 автомобилей.

Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике двух бригад береговой обороны и двух бригад территориальной обороны. Потери противника составили шесть автомобилей, пять станций радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.

