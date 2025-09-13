Корабли ТОФ прибыли в сахалинский Корсаков в рамках акции "Сила в правде - 2025"

В честь прибытия запустили 11 артиллерийских залпов

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 сентября. /ТАСС/. Корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) прибыли в порт Корсаков в рамках акции "Сила в правде -2025". Жителей города ожидает праздничная программа, сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области.

"Корабли Тихоокеанского флота прибыли в порт Корсаков в рамках акции "Сила в правде - 2025". Прибытие кораблей ознаменовалось 11 артиллерийскими залпами. Военных моряков поприветствовал первый заместитель губернатора Сахалинской области, руководитель администрации губернатора и правительства Сахалинской области Сергей Байдаков", - сообщили в пресс-службе правительства.

Основные мероприятия состоятся 14 сентября. Они включит в себя официальную часть с приветствием командования флота, прием в ряды юнармейцев и концертную программу. Кроме того, на центральной площади Корсакова горожанам представят современные образцы техники и вооружения военно-морского флота, экспозицию Военно-исторического музея ТОФ. Для ребят проведут мастер-класс по завязыванию морских узлов. Также гостей праздника ждут показательные выступления морской пехоты по рукопашному бою и показ фильма о реконструкции высадки морского десанта на Шумшу.

Акция "Сила в правде - 2025" является морским этапом всероссийского проекта Министерства обороны РФ "Единство в памяти. Сила в подвиге!". Цели мероприятия - защита исторической правды о Второй мировой войне, укрепление национальных ценностей и патриотическое воспитание.