МЕЛИТОПОЛЬ, 13 сентября. /ТАСС/. Российские войска, освобождая все новые города Днепропетровской области, берут в полуохват город Запорожье, находящийся под контролем Вооруженных сил Украины. Такое мнение ТАСС высказал депутат Заксобрания региона, заместитель председателя комитета по обороне, взаимодействию с правоохранительными органами и чрезвычайным ситуациям, участник специальной военной операции Сергей Юрченко.

"Наши войска, продвигаясь в Днепропетровской, берут в полуохват город Запорожье. Стоит отметить, что двигаются они без "мясных штурмов", выбирая стратегию фронтальных ударов или котлов, в отличие от украинской армии", - сказал Юрченко.

Он отметил, что в лобовых штурмах не всегда есть смысл, поскольку зачастую есть возможность обхода.