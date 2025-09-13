Задачу выполнили операторы-мотострелки Южной группировки войск, сообщили в Минобороны России

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Операторы-мотострелки Южной группировки войск уничтожили тяжелый дрон R18, автомобиль и живую силу ВСУ на краматорско-дружковском направлении. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны России.

"После обнаружения живой силы противника разведка передала координаты расчетам БПЛА 6-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск, оснащенных беспилотниками с установленным модулем сброса. Двумя точными попаданиями противник был ликвидирован. Также операторы FPV-дронов тараном уничтожили БПЛА гексокоптерного типа R-18", - говорится в сообщении.

Кроме того, в военном ведомстве отметили боевую работу 77-го отдельного мотострелкового полка группировки. Российскими бойцами был обнаружен и поражен автомобиль украинских боевиков, проводивший ротацию.

"Также операторы БПЛА поразили живую силу противника, совершавшую ротацию на переднем крае", - добавили в министерстве.