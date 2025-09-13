Старший стрелок штурмовой группы с позывным Мамай отметил, что военные благодарят его за обучение и практические советы, которые помогли им в дальнейшем в бою

МАРИУПОЛЬ, 13 сентября. /ТАСС/. Военные инструкторы на полигонах на южнодонецком направлении обучают российских бойцов укрываться от вражеских беспилотников, а также распознавать, сбивать и уничтожать их. Об этом ТАСС рассказал старший стрелок штурмовой группы, инструктор группировки войск "Восток" Вооруженных сил РФ с позывным Мамай.

"Дроны. Как распознать, как услышать, как от них скрыться, стоит ли по ним работать. Постоянно летает "птичка", они слышат звук. У нас БПЛА работает со сбросами. Работают, учат, чтобы они привыкали к реальному действию", - сказал Мамай.

Он добавил, что бойцы благодарят его за обучение и практические советы, которые помогли им в дальнейшем в бою. "Сказали "спасибо", что объяснял. То, что ты говорил, это помогло мне выжить в определенной ситуации", - поделился инструктор.

Мамай за время участия в боевых действиях с 2022 года был награжден орденом Мужества, медалями Жукова и "За отвагу".