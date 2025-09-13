ВСУ атакуют школьные автобусы и машины скорой, чтобы в них передвигаться

Заместитель председателя комитета по обороне, взаимодействию с правоохранительными органами и чрезвычайным ситуациям Сергей Юрченко отметил, что российская армия не выбирает в качестве пунктов временной дислокаций школы, детские сады и больницы

МЕЛИТОПОЛЬ, 13 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины наносят удары по школьным автобусы и машинам скорой помощи, поскольку сами их используют для переброски войск. Такое мнение ТАСС высказал депутат Заксобрания региона, заместитель председателя комитета по обороне, взаимодействию с правоохранительными органами и чрезвычайным ситуациям, участник специальной военной операции Сергей Юрченко.

"Операторы дронов ВСУ все чаще атакуют школьные автобусы и машины скорой помощи по той причине, что сами украинские военные используют такой транспорт для перебросок. Таким образом они маскируют свое передвижение и, в случае чего, смогут обвинить нашу армию в ударе по гражданскому транспорту", - отметил депутат.

Он отметил, что российская армия не выбирает в качестве пунктов временной дислокаций школы, детские сады и больницы, а также не передвигается на школьных автобусах и машинах скорой помощи.