Минобороны России также опубликовало кадры поражения целей

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Расчеты FPV-дронов испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон" методом воздушного тарана поразили БПЛА противника, а также уничтожили технику, системы связи и позиции ВСУ. Об этом сообщили в военном ведомстве, показав соответствующие кадры.

"Минобороны России опубликовало кадры поражения автомобильной и бронированной техники (в том числе иностранного производства), элементов системы связи, огневых позиций и пунктов временной дислокации подразделений ВСУ, а также кадры воздушных таранов БПЛА противника в зоне проведения специальной военной операции расчетами FPV-дронов испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон", - говорится в сообщении.