По словам представителя экипажа Т-90МС, "сложных ремонтов нет - есть объемные"

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Ремонтные подразделения Уралвагонзавода (УВЗ, входит в Ростех) еще не встречались с неосуществимыми работами по восстановлению боеспособности танка. Об этом сообщил ТАСС представитель экипажа Т-90МС, впервые представлявшего экспортную модернизированную версию танка на выставке IDEX-2025 в Абу-Даби.

"Были случаи, когда на одной машине поменяли пушку, коробки передач и гитару (элемент трансмиссии - прим. ТАСС). С невыполнимыми задачами ремонтным подразделениям Уралвагонзавода на передовой сталкиваться не приходилось. Сложных ремонтов нет - есть объемные", - сказал собеседник агентства.

Концерн "Уралвагонзавод" - единственный в России производитель танков и другой тяжелой гусеничной бронетехники на танковой базе. Его предприятия поставляют в Вооруженные силы РФ танки Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90М "Прорыв", тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек", а также специальную технику. С началом СВО объемы выпуска на предприятиях концерна и поставки продукции в войска кратно увеличились.

День танкиста ежегодно отмечается во второе воскресенье сентября (в 2025 году приходится на 14 сентября). Свое начало праздник берет от парада-марша гвардейской танковой Кантемировской дивизии, прошедшего на Красной площади в 1946 году.