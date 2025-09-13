Ракетчики ТОФ поразили ракетами "Оникс" морскую цель в ходе плановых учений

К обеспечению стрельб и закрытию района привлекались надводные корабли и морская авиация тихоокеанцев

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Расчет берегового ракетного комплекса "Бастион" Тихоокеанского флота (ТОФ) отработал стрельбу крылатыми ракетами "Оникс" по морской цели в рамках командно-штабных учений на северо-востоке России. Об этом сообщили в пресс-службе флота.

"Расчет берегового ракетного комплекса "Бастион" береговых войск Тихоокеанского флота выполнил ракетную стрельбу крылатой ракетой "Оникс" по морской цели. Стрельба велась из позиционного района на острове Парамушир Курильской гряды по морской мишени, находившейся на удалении около 350 километров. По данным объективного контроля, ракета поразила морскую мишень прямым попаданием", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, к обеспечению стрельб и закрытию района привлекались надводные корабли и морская авиация тихоокеанцев.

Ранее сообщалось, что Тихоокеанский флот приступил к плановому командно-штабному учению с объединенным командованием войск и сил на северо-востоке России по охране и обороне морских коммуникаций северной части Тихого океана и побережья Камчатского и Чукотского краев, а также островной зоны. К учению привлечены более 10 кораблей и катеров, самолеты и вертолеты морской авиации Тихоокеанского флота, несколько атомных подводных лодок, а также боевые расчеты береговых ракетных комплексов "Бастион.