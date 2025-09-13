Потери противника в зоне ответственности группировки войск "Север" составили до 160 военных, отметили в Минобороны РФ

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Подразделения украинских войск за минувшие сутки потеряли в зоне СВО свыше 1 370 военнослужащих. Это следует из сводки Минобороны РФ.

Так, потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Север" составили до 160 военнослужащих, "Запад" - более 240 военнослужащих, "Южная" - до 185, "Центр" - до 480, "Восток" - более 240, "Днепр" - свыше 65 военнослужащих.

Группировки "Север", "Запад", "Южная"

Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям четырех механизированных, десантно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Алексеевка, Павловка, Юнаковка и Садки Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады, штурмового полка ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Волчанск, Чугуновка и Артельное Харьковской области. ВСУ потеряли танк, боевую бронированную машину (ББМ), 10 автомобилей и артиллерийское орудие.

Также подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике танковой, четырех механизированных и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Подолы, Глушковка Харьковской области, Крымки и Кировск ДНР. Потери противника составили три ББМ западного производства, 23 автомобиля и артиллерийское орудие, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США, семь станций радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов.

Подразделения Южной группировки войск нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны, бригады нацгвардии и "Иностранного легиона" в районах населенных пунктов Северск, Пазено, Краматорск, Дружковка, Константиновка и Степановка ДНР. Противник потерял танк, две ББМ, 10 автомобилей и артиллерийское орудие. Также уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, семь складов боеприпасов, горючего и материальных средств.

Группировки "Центр", "Восток", "Днепр"

Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, егерской, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Новопавловка, Родинское, Димитров, Красноармейск и Муравка ДНР. Потери ВСУ в зоне ответственности группировки составили две ББМ, девять автомобилей и два орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск "Восток" нанесли поражение живой силе и технике формирований трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Коломийцы, Калиновское Днепропетровской области, Червоное и Дорожнянка Запорожской области. ВСУ потеряли 10 автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США, склад материальных средств.

Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Веселянка, Орехов, Червоноднепровка Запорожской области, Львово и Тягинка Херсонской области. Потери противника составили ББМ, восемь автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов и материальных средств.