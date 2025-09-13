Российские войска также поразили места хранения БПЛА, сообщили в Минобороны России

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Российские военные нанесли поражение пунктам управления, площадкам запуска и местам хранения БПЛА дальнего действия. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение пунктам управления, площадкам запуска и местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 157 районах", - сказали там.