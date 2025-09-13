Противник также потерял 340 беспилотников, сообщили в Минобороны России

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбили три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 340 беспилотников ВСУ, сообщили в Минобороны России.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 340 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 667 самолетов, 283 вертолета, 83 708 беспилотных летательных аппаратов, 628 зенитных ракетных комплексов, 25 079 танков и других боевых бронированных машин, 1 591 боевая машина реактивных систем залпового огня, 29 527 орудий полевой артиллерии и минометов, 41 677 единиц специальной военной автомобильной техники.