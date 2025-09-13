ВС РФ нанесли поражение формированиям иностранного легиона в ДНР

Подразделения Южной группировки войск также заняли более выгодные рубежи и позиции, сообщили в Минобороны России

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Подразделения Южной группировки войск в течение суток нанесли поражение формированиям иностранного легиона в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны, бригады Нацгвардии и иностранного легиона в районах населенных пунктов Северск, Пазено, Краматорск, Дружковка, Константиновка и Степановка Донецкой Народной Республики", - сказали там.