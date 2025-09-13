ВС РФ нанесли удар из ОТРК "Искандер" по площадке запуска БПЛА ВСУ у Краматорска

Противник потерял до 20 военных, сообщили в Минобороны России

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Российские военные нанесли удар из ОТРК "Искандер" по площадке запуска ударных БПЛА-камикадзе ВСУ в районе населенного пункта Голубовка в 30 км от Краматорска. Как сообщили в Минобороны России, уничтожены до 20 военных противника.

"Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля нанесения ракетного удара по площадке подготовки и запуска ударных БПЛА-камикадзе ВСУ самолетного типа дальнего действия. Цель была выявлена оператором разведывательного БПЛА в районе населенного пункта Голубовка (30 км западнее населенного пункта Краматорск). В результате удара ракетой оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" были полностью уничтожены до 25 единиц БПЛА дальнего действия типа "Лютый", пункт управления БПЛА, 5 единиц автомобильной техники и до 20 военнослужащих ВСУ", - сказали там.