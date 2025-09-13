В частности, экипаж "Североморска" применил артиллерийские комплексы АК-100 и АК-630

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Арктическая группировка Северного флота нанесла поражение десантному отряду условного противника с применением артиллерийских комплексов в ходе учений "Запад-2025". Об этом сообщили в Минобороны России.

"В рамках совместного стратегического учения "Запад-2025" корабли арктической экспедиционной группировки Северного флота отработали ряд задач по противодействию десантному отряду условного противника с выполнением ракетных и артиллерийских стрельб в акватории Северного морского пути", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве уточнили, что после получения задачи на уничтожение группировки "противника" корабельный вертолет Ка-27 был поднят с борта большого противолодочного корабля "Североморск". Он, в свою очередь, осуществил воздушную разведку и передал координаты отряда на корабль. Далее североморцы выполнили стрельбу по морской групповой цели двумя управляемыми крылатыми ракето-торпедами способом компьютерного моделирования.

Кроме того, экипаж "Североморска" применил как артиллерийские комплексы АК-100 и АК-630, так и стрелковое вооружение по мишеням, имитирующим безэкипажные катера противника.

В российском военном ведомстве напомнили, что арктическая экспедиционная группировка Северного флота на учениях "Запад-2025" решает задачи по обеспечению безопасности объектов береговой инфраструктуры России в Арктике. В ходе практических действий корабли экспедиционной группировки Северного флота изучают возможные районы боевых действий, а также условия применения оружия и использования технических средств в западной Арктической морской зоне для создания районов ограничения и воспрещения доступа.

В составе группировки действуют большой противолодочный корабль "Североморск", с которого осуществляется управление силами, большой десантный корабль "Александр Отраковский", спасательное буксирное судно "Памир" и танкер "Сергей Осипов".