ДОНЕЦК, 13 сентября. /ТАСС/. Операторы дронов и артиллеристы Южной группировки ВС РФ на краматорско-дружковском направлении уничтожили два укрытия с операторами БПЛА, антенны, а также автомобиль с солдатами ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Разведчики 88-й отдельной мотострелковой бригады проследили за передвижениями украинских военнослужащих и обнаружили пункты управления БПЛА в частном секторе. "Координаты были переданы расчетам артиллерии 152-мм гаубицы "Мста-Б", которые первыми выстрелами поразили два пункта управления БПЛА", - сказали в ведомстве.

В свою очередь, операторы БПЛА 77-го отдельного мотострелкового полка ударными FPV-дронами уничтожили на направлении две антенны, наземную роботизированную платформу, а также автомобиль, с помощью которого ВСУ пытались провести ротацию личного состава.