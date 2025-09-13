Возвели 21 здание и сооружение общей площадью более 26 тыс. кв. м

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Специалисты Военно-строительной компании Минобороны России завершили строительство нового военного госпиталя в Курске. Об этом сообщили в российском военном ведомстве.

"В соответствии с задачами, поставленными министром обороны Российской Федерации на расширенном заседании коллегии по реновации ведущих военно-медицинских организаций, в короткие сроки построен современный военный госпиталь с поликлиникой в городе Курске", - сказала статс-секретарь - заместитель министра обороны Анна Цивилева.

Медицинское учреждение включает в себя административно-поликлинический, лечебно-диагностический, палатный, инфекционный, гаражно-складской корпуса, а также вспомогательные подразделения. Всего возведено 21 здание и сооружение общей площадью более 26 тыс. кв. м. В палатном корпусе больные смогут обратиться в неврологическое, хирургическое, терапевтическое и кожно-венерологическое отделения, операционные блоки, экспресс-лабораторию.

"Госпиталь оснащен современным оборудованием - компьютерный томограф, УЗИ-аппараты экспертного класса, эндоскопические стойки и лазерное оборудование для сосудистой и общей хирургии, позволяющие проводить сложные операции и диагностические исследования пациентам с различными ранениями и травмами", - отметила замглавы военного ведомства.

По ее словам, междисциплинарное взаимодействие медицинских специалистов различных профилей позволяет оказывать максимально эффективную помощь, проведение военно-врачебных комиссий и обеспечивать условия для реабилитации военнослужащих. Комплексный подход к лечению включает не только медицинскую, но и психологическую поддержку пациентов, что особенно важно для военнослужащих, выполняющих боевые задачи.

Новый госпиталь осмотрели начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны России Дмитрий Тришкин и врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. "Для того, чтобы специалисты, которые работают в этом госпитале, могли качественно оказывать медицинскую помощь, министр обороны РФ поручил организовать кураторство за каждым таким новым объектом одним из наших ведущих военно-медицинских центров", - отметил Тришкин.

О госпитале

Как уточнил Тришкин, за госпиталем в Курске закрепят Главный военный клинический госпиталь имени Н. Н. Бурденко, специалисты которого на регулярной основе будут приезжать сюда очно, а также лично выполнять специализированные оперативные вмешательства, в том числе высокотехнологичные.

"Это позволит со временем сделать Курский госпиталь опорным, с точки зрения того, чтобы здесь в максимально короткий срок оказывался объем необходимой помощи военнослужащим всего Курска", - уточнил Тришкин.

Хинштейн отметил, что существующие в регионе военные и гражданские медицинские учреждения выполняют свои задачи, но целый ряд сложных операций требует переправки пациентов в другие регионы.

"С вводом этого оборудованного по последнему слову техники высокотехнологичного госпиталя эта проблема отходит в прошлое. Сейчас здесь возможно оказывать весь спектр медицинских услуг", - подчеркнул врио губернатора Курской области.

Для оказания высококвалифицированной медицинской помощи военнослужащим, членам их семей и ветеранам в госпитале установлено более 13 тыс. единиц оборудования. В ходе строительства на площадке трудились более 500 человек, а также было задействовано более 100 единиц техники.

Территория медучреждения уже благоустроена. Военные строители проложили дороги, проезды, сделали тротуары, провели озеленение с устройством газонов. Аналогичным образом благоустроена и транспортная зона с проездами к госпиталю и автостоянкой для машин сотрудников и посетителей.