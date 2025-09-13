По словам Александра Федотова, сам он копировал действия националистов "Азова", "чтобы просто влиться в коллектив"

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие группировки "Азов" (признана террористической, запрещена в РФ) практикуют ритуалы, характерные для секты. Об этом рассказал военнопленный 3-й отдельной штурмовой бригады Александр Федотов на видео, которое есть в распоряжении ТАСС.

"Они [азовцы] становятся строем, вот так вот рука (ударяет себя в грудь характерным для нацистов жестом - прим. ТАСС), и начинают читать молитву: "Украина святая маты героям". Говорят, ты должен выучить эту молитву обязательно, потому что они националисты. Своего рода секта получается", - сказал пленный.

По словам Федотова, которого воспитал прадед - участник Великой Отечественной войны, считающий себя православным, сам он копировал действия националистов "Азова", "чтобы просто влиться в коллектив". Он рассказал, что в некогда "элитную" группировку сейчас набирают всех подряд, включая дезертиров и бывших заключенных, потому что "им надо "мясо", [чтобы] закрывать дырки". Пленный добавил, что ВСУ несут большие потери по всем направлениям, но этот факт скрывается.