ТАСС: бойцы "Днепра" за лето уничтожили около шести танков Leopard и БМП Bradley

Также военные ВС РФ ликвидировали опорные пункты и блиндажи, летные точки FPV-дронов и живую силу ВСУ

МЕЛИТОПОЛЬ, 13 сентября. /ТАСС/. Танкисты 70-го гвардейского мотострелкового полка российской группировки войск "Днепр" за лето уничтожили порядка порядка шести-семи танков Leopard и БМП Bradley украинских боевиков на ореховском направлении. Об этом сообщил ТАСС наводчик-оператор танка с позывным Бугор.

"За летний период было уничтожено порядка шести-семи танков Leopard нашим экипажем, Bradley. Все это двигалось. Но мы своевременно выкатились, не дали противнику произвести наступление", - сказал он.

Командир танкового батальона с позывным Диплом добавил, что его бойцы также уничтожали опорные пункты и блиндажи, летные точки FPV-дронов и живую силу ВСУ.

"Противник особо себя не показывает, потому что понимает: если он где-то ногу высунет, то эта нога у него оторвется", - подчеркнул комбат.