В Минобороны уточнили, что удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Экипаж Ка-52М группировки войск "Центр" ракетным ударом уничтожил личный состав противника в лесистой местности, сообщили в Минобороны России.

"Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М поразил живую силу противника, расположенную в лесистой местности в зоне ответственности группировки войск "Центр", - говорится в сообщении.

Там уточнили, что удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника. После применения авиационных средств поражения экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета. По докладам авианаводчика, личный состав ВСУ был уничтожен.