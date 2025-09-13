Перед тем, как попасть в интересующее подразделение, доброволец должен подписать контракт с ВСУ

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Добровольцы в ВСУ не могут выбрать понравившиеся должности, поскольку их обманом заставляют пойти в пехоту. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

Там отметили, что украинские СМИ массово распространяют объявления о наборе новобранцев по различным специальностям - от сантехника до элитного бойца сил специальных операций Украины. Однако перед тем, как попасть в интересующее подразделение, доброволец должен подписать контракт с ВСУ.

"После этого, добровольцу дают возможность пройти собеседование или испытания на ту специальность, которая ему по душе. И вот тут велика вероятность, что он эти испытания не пройдет, либо должность окажется вдруг занятой - и тогда бедолаге прямая дорога в пехоту", - указал собеседник агентства.

При этом, добавил он, разорвать контракт доброволец ВСУ уже не сможет, а попытка ретироваться будет расценена как дезертирство.

Ранее силовики рассказали ТАСС о том, что новобранцев в украинской армии рекрутируют на тыловые должности, а впоследствии отправляют в штурмовые бригады. Потенциальных военнослужащих привлекают высокой заработной платой, якобы, штабной писарь может получать от 21 до 120 тыс. гривен (от 40,5 тыс. руб. до 231,6 тыс. руб.). Однако высокое довольствие в ВСУ получают именно украинские солдаты, служащие в штурмовых подразделениях. Таким образом, отмечали силовики, попавшись на эту уловку "молодой украинец приедет в штаб делопроизводителем, а окажется в "мясном штурме".