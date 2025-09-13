Родственники военнослужащих бригады написали коллективное обращение в адрес государственных органов Украины с просьбой помочь в поиске пропавших без вести

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Командование 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ не эвакуирует тела погибших украинских военных с позиций возле Садков Сумской области. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"В 80-й одшбр командование не вывозит тела с позиций возле Садков, чтобы занизить статистику потерь", - сказал собеседник агентства.

По его данным, родственники военнослужащих бригады написали коллективное обращение в адрес государственных органов Украины с просьбой помочь в поиске пропавших без вести. В тексте обращения отмечается, что соотношение пропавших без вести к погибшим в 80-й бригаде очень велико по сравнению с другими подразделениями.

"Большинство из них так и остается лежать в лесных массивах возле Садков. Для чего это делается? Чтобы потом их забирали уже российские солдаты и отправляли в заморозку?" - задался риторическим вопросом собеседник агентства.

Такая ситуация не единична и является распространенной в украинской армии. Так, ранее военный эксперт Андрей Марочко рассказал ТАСС, что Киев месяцами не эвакуирует погибших украинских солдат из-под Купянска Харьковской области и Кременной ЛНР. Кроме того, по словам заместителя командира штурмовой роты 57-й отдельной мотострелковой бригады 5-й армии группировки войск "Восток", ВСУ бросили сотни тел сослуживцев в селе Новогеоргиевка в Днепропетровской области.