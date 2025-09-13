Ганчев: ВСУ практически покинули Купянск

Глава харьковской ВГА отметил, что, по информации российских разведчиков, в Купянске находятся много гражданских жителей

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины практически покинули Купянск Харьковской области, отдельные боевики занимают в городе позиции, которые хорошо укреплены. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев.

"Передовые наши штурмовики уже побывали непосредственно в городе, мы все видели эти кадры. Ребята уже были практически в центре Купянска. Это говорит о том, что украинские вооруженные бандформирования практически оставили город, они остались только на определенных укреппозициях своих, которые хорошо защищены. С передовых позиций они стараются, конечно, отходить. Понимают, что для них остаться в Купянске сейчас смерти подобно", - сказал он в эфире телеканала "Соловьев Live".

Ранее Ганчев сообщил, что штурмовые группы ВС РФ находятся в Купянске, уверенно вытесняя подразделения ВСУ с этой территории.