Военная операция на Украине В Минобороны показали кадры освобождения Новониколаевки Днепропетровской области

© Минобороны России/ ТАСС

В военном ведомстве указали, что с начала сентября под контроль группировки войск "Восток" перешло уже пять населенных пунктов Днепропетровской области