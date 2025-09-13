МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Кадры освобождения населенного пункта Новониколаевка Днепропетровской области опубликованы Министерством обороны России.
Ранее военное ведомство сообщило об освобождении Новониколаевки Днепропетровской области группировкой войск "Восток".
"В ходе активного наступления военнослужащие 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Новониколаевка в Днепропетровской области. Зачистив село от украинских боевиков, штурмовики развернули российские флаги", - говорится в сообщении.
В Минобороны указали, что с начала сентября под контроль группировки войск "Восток" перешло уже пять населенных пунктов Днепропетровской области.