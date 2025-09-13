По словам военного эксперта, силы противника пытаются контратаковать в районе населенного пункта, но российские военнослужащие используют ситуацию в своих целях

ЛУГАНСК, 14 сентября. /ТАСС/. Российские военнослужащие за минувшую неделю продвинулись на востоке от Юнаковки Сумской области и заняли новые позиции, несмотря на контратаки Вооруженных сил Украины. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"Украинские боевики пытаются контратаковать в районе Юнаковки, но вместе с тем наши военнослужащие проводят ряд мер и в последующем используют ситуацию в своих целях. В восточной части Юнаковки был занят ряд новых позиций. Также небольшое продвижение было по направлению Хотени - это с юго-запада Юнаковки наши войска продвинулись", - сказал он.