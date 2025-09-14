Чем больше проигрышей у противника на линии боевого соприкосновения, тем больше он проводит террористических акций в отношении мирных граждан, отметил эксперт

ЛУГАНСК, 14 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины 12 сентября нанесли серию ударов по прифронтовым и тыловым населенным пунктам Луганской Народной Республики, отыгрываясь на мирном населении из-за своих неудач на линии фронта. Такое мнение ТАСС выразил военный эксперт Андрей Марочко.

"На этой неделе украинские боевики провели ряд террористических акций в отношении мирных жителей Луганской Народной Республики. Были нанесены удары и по столице нашей республики, также удары были в Кременной, Стаханове, Сватове, Лисичанске. Чем больше проигрышей у украинских боевиков на линии боевого соприкосновения - тем больше они проводят террористических акций в отношении мирных граждан. Так что расслабляться не стоит. К сожалению, чем больше успехов у наших войск, тем больше украинские боевики пытаются отыграться на мирных гражданах", - сказал он.

Военный эксперт отметил, что в целом интенсивность ударов ВСУ по прифронтовым поселениям ЛНР на текущей неделе "немного снизилась".

ВСУ 12 сентября нанесли удары по тыловым Луганску и Стаханову, а также прифронтовой Кременной. Повреждена гражданская инфраструктура.