Противник превращает город в пустынное место, отметил он

ЛУГАНСК, 14 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины обстреливают Часов Яр зажигательными снарядами производства Польши, ФРГ и Франции, надеясь посеять панику. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Виталий Киселев.

"По кварталам укронацисты бьют из зажигалок специально для того, чтобы сжигать непосредственно дома и многоэтажки. Особенно сегодня был прилет зажигалок по лесополосе, по домам. ВСУ специально бьют зажигательными польского образца, снаряды и ракеты, немецкие, французские. Превращают практически город в пустынное место, и это очень сильно затрудняет вывод мирного населения", - сообщил он.

Киселев также предоставил ТАСС видео обстрелов кварталов Часов Яра.