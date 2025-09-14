Цель выявила воздушная разведка, отметило Минобороны

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Операторы ударных FPV-дронов на оптоволокне группировки войск "Центр" уничтожили беспилотную платформу снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на красноармейском направлении СВО. Об этом сообщили в Минобороны России, показав соответствующие кадры.

"Оператор оптоволоконного FPV-дрона Алейского мотострелкового соединения группировки войск "Центр" уничтожил беспилотную платформу ВСУ, осуществляющую подвоз боеприпасов на боевую позицию формирований украинских боевиков под Красноармейском. Цель была обнаружена в ходе разведки позиций противника разведывательным беспилотником соединения. После обнаружения цели оператор оптоволоконного дрона вылетел по заданным координатам и, приблизившись к наземному беспилотнику противника, направил дрон по вражеской цели", - говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве отметили, что механизированные средства подвоза позволяют ВСУ осуществлять регулярную доставку боеприпасов, продовольствия, воды и других грузов непосредственно на передовые позиции. Ликвидация военнослужащими группировки "Центр" беспилотных систем снабжения приводит к серьезным логистическим проблемам для противника. Прерывание цепочек обеспечения лишает украинские подразделения возможности своевременно получать необходимые ресурсы для ведения боевых действий, что подрывает боеспособность и моральный дух личного состава ВСУ.