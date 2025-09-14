В ходе учений военнослужащим предстоит десантироваться в тыл условного противника и выполнить поставленную задачу

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Подразделения Воздушно-десантных войск в рамках совместных стратегических учений (ССУ) "Запад-2025" приступили к загрузке боевой техники и грузов в самолеты военно-транспортной авиации (ВТА). Об этом сообщили в Минобороны России.

"В рамках проходящих совместных стратегических учений (ССУ) вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации "Запад-2025" подразделения Воздушно-десантных войск России выдвинулись на аэродромы взлета, где приступили к швартовке и загрузке в самолеты военно-транспортной авиации ВКС России боевой техники и грузов", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что российским десантникам после перелета на самолетах Ил-76 ВКС России предстоит десантироваться в тыл условного противника и выполнить поставленную учебно-боевую задачу. Погрузка боевых машин десанта БМД-2 и грузов на парашютных платформах в самолеты Ил-76МД производилась в строгом соответствии с регламентом и нормативами руководящих документов.

Командир парашютно-десантного отделения с позывным Лесничий рассказал подробнее о проведенном маневре. "В ходе подготовки боевых машин к десантированию личный состав был разделен на расчеты по пять человек. При подготовке техники к десантированию осуществлялась установка парашютных систем, швартовка непосредственно самой боевой машины десанта на амортизирующую систему и погрузка в самолет. Погрузка осуществлялась после подготовки машины к десантированию под руководством офицеров воздушно-десантной службы и экипажей самолетов ВТА".

Совместные стратегические учения вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации "Запад-2025" стартовали 12 сентября. Данные учения являются завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил двух стран в текущем году. Практические действия войск пройдут на полигонах территории Республики Беларусь и Российской Федерации, а также в акваториях Балтийского и Баренцева морей. Для отработки совместных действий в составе коалиционной группировки войск (сил) на учение приглашены оперативные группы органов военного управления и воинские контингенты стран ОДКБ, ШОС, других государств-партнеров.