ГЕНИЧЕСК, 14 сентября. /ТАСС/. Позывные военных Вооруженных сил Украины, которые базировались на Алексеевском острове Херсонской области, были на русском языке. Об этом сообщил ТАСС командир работавшей над этой задачей группы спецназа 127-й отдельной бригады разведки 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" с позывным Зак.

"Мы их позывные знаем: Орел, Акула - все на русском. Они разговаривали на чистом русском", - сказал он по итогам допросов.

Зак уточнил, что многие бойцы на этом участке мобилизованы в Одесской и Николаевской областях. "Они потеряны, очень сильно подавлены, особенно после нашего наката [на остров]", - добавил он.

На острове была группа из 20 военных ВСУ. Его взяли под контроль в июле параллельно с малым ж/д Антоновским мостом.