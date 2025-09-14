Цель уничтожили прямым попаданием

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Северный флот нанес удар с применением гиперзвукового оружия по условному противнику в Баренцевом море в рамках учений "Запад-2025". Как рассказали в Минобороны России, стрельбу ракетой "Циркон" по морской цели выполнил экипаж "Адмирала Головко".

"В рамках совместного стратегического учения "Запад-2025" разнородные силы Северного флота нанесли ракетный удар по условному противнику в Баренцевом море. Практическую стрельбу гиперзвуковой ракетой "Циркон" по морской цели выполнил экипаж фрегата "Адмирал Головко", - сказали там.

Район проведения ракетной стрельбы был заблаговременно закрыт для гражданского судоходства и полетов авиации.

Выдачу целеуказания по мишенной позиции на командный пункт группировки разнородных ударных сил осуществлял дальний противолодочный самолет смешанного авиационного корпуса Северного флота Ту-142. По данным объективного контроля, получаемым в режиме реального времени, цель была уничтожена прямым попаданием.

В рамках совместных учений Белоруссии и России "Запад-2025" отрабатываются элементы защиты береговых объектов и гарнизонов Северного флота, управление разнородными группировками сил в районах ответственности, а также комплексное применение высокоточного оружия, перспективных и современных образцов вооружения и военной техники. Силы Северного флота действуют в Арктической морской зоне, где выполняют задачи по предназначению.