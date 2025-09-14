Боевую задачу выполнили расчеты FPV-дронов группировки

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Операторы-мотострелки ударных беспилотников Южной группировки войск уничтожили два наземных робототехнических комплекса противника на краматорско-дружковском направлении. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны России.

"Противник применил платформу для поставки на позиции всего необходимого. Расчеты FPV-дронов 77-го отдельного мотострелкового полка Южной группировки войск не оставили без внимания и обнаруженную технику на краматорско-дружковском направлении СВО. Операторы ударных дронов также уничтожили замаскированную роботизированную платформу в одной из лесополосы", - говорится в сообщении.

Кроме того, в военном ведомстве рассказали о боевой работе операторов дронов "Молния-2" на константиновском направлении. "Операторами БПЛА Южной группировки войск при осуществлении наблюдения за местностью в светлое время суток была выявлена позиция артиллерийского орудия ВСУ. Для ее подавления координаты цели были переданы расчету БПЛА самолетного типа "Молния-2", который точным ударом уничтожил цель", - сообщили в министерстве.

Там добавили, что также при помощи барражирующего боеприпаса "Ланцет" была уничтожена 152-мм пушка-гаубица Д-20 ВСУ, которая обстреливала позиции российских войск.