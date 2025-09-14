в составе уничтоженной группы "Скалы" были иностранные наемники, указал командир штурмового взвода группировки войск "Восток" ВС РФ с позывным Гуруль

МАРИУПОЛЬ, 14 сентября. /ТАСС/. Российские штурмовики вчетвером уничтожили опорный пункт элитного украинского подразделения "Скала", сообщил ТАСС командир штурмового взвода группировки войск "Восток" Вооруженных сил РФ с позывным Гуруль.

По его словам, в составе уничтоженной группы были иностранные наемники.

"Мы брали одну позицию, опорный пункт. Туда не могли пройти ни одна, ни вторая рота, ни другие подразделения. Мы зашли вчетвером скрытно, отработали. Уничтожили. Нам сказали, это было подразделение "Скала", - сказал военнослужащий.