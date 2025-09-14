После завершения маневров белорусско-российские подразделения организовали охранение и приступили к фортификационному оборудованию и маскировке позиций, а также подготовке района к круговой обороне

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Танковые подразделения ВС РФ и Белоруссии на учениях "Запад-2025" выполнили маневр по смене полевой позиции, во время которого отразили атаку вражеских ударных беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России.

"На полигоне Борисовский (Республика Беларусь) техника Вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации (танки Т-72Б3М, Т-80БВМ, боевые машины пехоты БМП-2, БМП-3 и др.) совершила марш. При следовании к району сосредоточения военнослужащие выполняли учебно-боевые задачи по уничижению БПЛА условного противника. Налет ударных дронов отражался с учетом опыта современных военных конфликтов", - говорится в сообщении.

Как уточнили в военном ведомстве, после завершения маневров белорусско-российские подразделения организовали охранение и приступили к фортификационному оборудованию и маскировке позиций, а также подготовке района к круговой обороне.

Совместные стратегические учения ВС РФ и Белоруссии "Запад-2025" начались 12 сентября. Учения являются завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил двух стран в текущем году. Практические действия войск пройдут на полигонах на территориях обеих стран, а также в акваториях Балтийского и Баренцева морей. Для отработки совместных действий в составе коалиционной группировки войск (сил) на учения приглашены оперативные группы органов военного управления и воинские контингенты стран ОДКБ, ШОС, других государств-партнеров.